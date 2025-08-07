¡Ú2025Ç¯8·î¤ªËß¡Û¹âÂ®Æ»Ï©¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤È²óÈò½Ñ¡ª µ¢¾Ê¡¦U¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥Ô¡¼¥¯¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
2025Ç¯¤ªËß¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¡8·î¤ËÆþ¤ê¡¢Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï½©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢Æü¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·î¤È¸À¤¨¤Ð¤â¤¦¤¹¤°¤ªËßµÙ¤ß¡£µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Ç½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬½ÂÂÚ¾ðÊó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯½ÂÂÚ¤òÈò¤±¤¿Î¹¹Ô·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¤ªËß¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤Ä¤¬º®»¨»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆÃ¤Ëº®»¨¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤ªËß»þ´ü¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò´ð¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡©
¡¡2025Ç¯8·î¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤Ï¡¢½ËÆü¤Î¡Ö»³¤ÎÆü¡×¤¬¤¢¤ë»°Ï¢µÙÁ°¤Î8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é½ÂÂÚ·ï¿ô¤¬Áý¤¨»Ï¤á¡¢8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤äÌ¾¿À¹âÂ®¤È¤¤¤Ã¤¿ÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÏ©Àþ°Ê³°¤Ç¤â¡¢Ä¹¤¤½ÂÂÚ¤ÎÈ¯À¸¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÂÂÚÍ½Â¬¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½ÐÈ¯»þ´Ö¤äµÙ·Æ»þ´Ö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é°ÜÆ°»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ë¤µÂÐºö¤Î¥°¥Ã¥º¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
U¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡©
¡¡¾å¤êÀþ¤Î½ÂÂÚ¤Ï¡¢8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î15»þ¤«¤é17»þ¡¢Í¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ô¡¼¥¯¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢8Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÏËýÀÅª¤Ê¸òÄÌÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÂ®Æ»Ï©³Æ½ê¤Ç½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë10km°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ó¿ô¤Ï¡¢²¼¤êÀþ¤Ç165²ó¡¢¾å¤êÀþ¤Ç223²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ïµ¢¤êÆ»¤Ë¤¢¤¿¤ë¾å¤êÀþ¤ÎÊý¤¬½ÂÂÚ¤¹¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª µÙÆü³ä°ú¤Î½ü³°Æü¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¾¯¤·ÏÃ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¡ÖµÙÆü³ä°ú¡×¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡µÙÆü¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ò»È¤¦¤È¤¤ËÃÏÊý¤Î¹âÂ®ÎÁ¶â¤¬30¡ó³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤ì¤·¤¤À©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈËË»´ü¤Ë¤Ï½ü³°Æü¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡NEXCO³Æ¼Ò¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È2025Ç¯¤Î¤ªËß»þ´ü¤Ï¡¢8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10Æü¡ÊÆü¡Ë11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢17Æü¡ÊÆü¡Ë¤¬µÙÆü³ä°ú½ü³°Æü¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
8·îÁ´ÂÎ¤Î½ÂÂÚ·¹¸þ¤ò¸«¤è¤¦¡ª Í½Äê¤ò¤º¤é¤¹¤³¤È¤â»ëÌî¤Ë
¡¡¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç2025Ç¯8·îÁ´ÂÎ¤Î½ÂÂÚ·¹¸þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡8·î¤Ï¤ªËß¤òÃæ¿´¤Ë·ã¤·¤¤½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªËßÁ°¸å¤Ë±ó½Ð¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢½ÂÂÚÍ½Â¬¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½ÐÈ¯»þ´Ö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢³°½Ð¤¹¤ëÅöÆü¤Ï¡¢¾è¼ÖÁ°¤Ë¤âºÇ¿·¤Î½ÂÂÚ¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖºÇ¿·½ÂÂÚ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ªËß¤ÈÈæ¤Ù8·î²¼½Ü¤Ï½ÂÂÚ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ÄÇ½¤Ê¿Í¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Î¸åÈ¾¤Ëµ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤ò·×²è¤¹¤ë¤Î¤â½ÂÂÚ²óÈòºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
25km°Ê¾å¡ª Ä¹¤¤½ÂÂÚ¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡©
¡¡½ÂÂÚ»þ´ü¤òÈò¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤É¤Ç½ÂÂÚ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È½Å¤Ê¤ë»þ´ü¤Ë¤·¤«Í½Äê¤òÁÈ¤á¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï25km°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ëÏ©Àþ¤ÈÆü»þ¤ò°ìÍ÷¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍøÍÑÍ½Äê¤ÎÏ©Àþ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¾ÜºÙ¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìËÌÆ»¤Ï8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°¤ËÌðÈÄËÌPAÉÕ¶á¤Ç²¼¤êºÇÂç45km¡¢11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÍ¼Êý¤Ë²Ã¿ÜICÉÕ¶á¤Ç¾å¤êºÇÂç30km¤Î½ÂÂÚ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ïÈØÆ»¤Ï8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦10Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°¤Ë²¼¤êÍ§ÉôJCTÉÕ¶á¤ÇºÇÂç55km¡¢12Æü¡Ê²Ð¡ËÍ¼Êý¤ËÆá²ÑICÉÕ¶á¤Ç¾å¤êºÇÂç50km¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¡£
¡¡ÅìÌ¾¹âÂ®²¼¤êÀþ¤Ç¤Ï8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°¤Ë¿ÁÌîÃæ°æICÉÕ¶á¤ÇºÇÂç35km¡¢¿·ÅìÌ¾¹âÂ®²¼¤êÀþ¤Ï8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°¤Ë²¬ºêÅìICÉÕ¶á¤ÇºÇÂç25km¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ±ûÆ»²¼¤êÀþ¤Ï8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á13Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¸áÁ°¤ËÁêÌÏ¸ÐICÉÕ¶á¤ÇºÇÂç45km¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¡¢¾å¤êÀþ¤Ï8·î12Æü¡Ê²Ð¡ËÍ¼Êý¤Ë¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤ÇºÇÂç30km¡¢13Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á15Æü¡Ê¶â¡ËÍ¼Êý¤Ë¤ÏÆ±¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤ÇºÇÂç25km¤Î½ÂÂÚ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ø±ÛÆ»²¼¤êÀþ¤Ï8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦13Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°¤Ë¹âºäSAÉÕ¶á¤ÇºÇÂç25km¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¾å¤êÀþ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âºä¸ÍÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥ÈICÉÕ¶á¤Ç¡¢8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÍ¼Êý¤ËºÇÂç40km¡¢12Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦13Æü¡Ê¿å¡ËÍ¼Êý¤ËºÇÂç35km¡¢14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦15Æü¡Ê¶â¡ËÍ¼Êý¤ËºÇÂç30km¡¢17Æü¡ÊÆü¡ËÍ¼Êý¤ËºÇÂç25km¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·÷±ûÆ»Æâ²ó¤ê¤Ï8·î¾å½Ü¤òÃæ¿´¤ËÈ¬²¦»ÒJCTÉÕ¶á¤ÇºÇÂç30km¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¡£
¡¡Ì¾¿À¹âÂ®²¼¤êÀþ¤Ï8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ëµì»³²Ê¥Ð¥¹¥¹¥È¥Ã¥×¡ÊBS¡ËÉÕ¶á¤ÇºÇÂç30km¡¢¾å¤êÀþ¤Ï8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂçÄÅICÉÕ¶á¤ÇºÇÂç25km¤Î½ÂÂÚ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·Ì¾¿À²¼¤êÀþ¤âÌ¾¿ÀÆ±ÍÍ¡¢8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ëµì»³²Ê¥Ð¥¹¥¹¥È¥Ã¥×ÉÕ¶á¤ÇºÇÂç30km¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¡£
¡¡¶å½£Æ»¤Ï²¼¤êÀþ¤¬8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÃÞ»çÌîICÉÕ¶á¤ÇºÇÂç30km¡¢¾å¤êÀþ¤Ï8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹ÀîICÉÕ¶á¤ÇºÇÂç25km¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡©
¡¡¤¿¤á¤¤¤¤Î½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê½ÂÂÚ¤â¸«ÄÌ¤·¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¾¯¤·°Â¿´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡½ÂÂÚÍ½Â¬¤ò¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¸«¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖATIS¡Ê¥¢¥Æ¥£¥¹¡ËÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÇÌµÎÁ¸¡º÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÇÆüÉÕ¤äÆ»Ï©¤òÁª¤ó¤Ç¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤¤²Æ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¡ª