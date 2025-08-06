「塊魂」シリーズ実に14年ぶりとなる家庭用完全新作ゲーム『ワンス・アポン・ア・塊魂』 がリリースされる。対応プラットフォームは、Nintendo Switch、PlayStation5、Xbox Series X|S、PC（Steam）。発売日はPC（Steam）版のみ2025年10月24日（金）、それ以外のプラットフォーム向けのバージョンが2025年10月23日（木）となっている。

新たな舞台で塊を転がす！ シリーズ最新作『ワンス・アポン・ア・塊魂』

『ワンス・アポン・ア・塊魂』は、塊を転がしてモノを巻き込み、大きくして星にするアクションゲームシリーズ「塊魂」の最新作。同作では、王様が掃除中に見つけた巻物を投げたことから、宇宙に浮かぶ星々が破壊されてしまう。プレイヤーは巻物に書かれた時代へタイムトラベルし、塊を転がし星空を復活させることとなる。

巻物に書かれているのは、日本の江戸時代の城下町をメインに、氷河期や古代ギリシャ、現代といったさまざまな時代。モノを引き寄せる「マグネット」や、塊のスピードをアップさせる「ロケット」など、転がしをサポートするアイテムも登場。これまでとは一味違った転がし体験が味わえるという。

また、プレイヤーが操るキャラクター「メイツ」にも新たな顔ぶれが登場する。王子をはじめとした「メイツ」は、総勢69体。「メイツカスタマイズ」でメイツのカラーやフェイスパーツを変更すれば、自分だけのオリジナルメイツを作ることができるとのこと。

最大4人のプレイヤーとオンラインで対戦できる「スポーツ塊」モードも用意されている。ひとつのフィールドで最大4人同時に塊を転がし、大きさに応じたポイントをゲット。最終的にたくさんポイントをためた人の勝利となる。

ちなみに同モードは、CPU相手のソロモードとしてオフラインプレイができるとのこと。

そして『塊魂』シリーズといえば、素敵さを感じさせる楽曲も魅力。同作もさまざまなアーティストが「素敵ソング」を提供している。同作に収録される「素敵ソング」のうち、こっちのけんとが歌う『ええじゃええじゃないか』のMVが公開中だ。

【ワンス・アポン・ア・塊魂】素敵ソングMV 『ええじゃええじゃないか』 こっちのけんと：

https://youtu.be/vlZiUlleC-k?si=Y55mjcpxLDqwjlG0



なお、同作の予約は既にスタートしている。パッケージ版、ダウンロード版、特典付属版といった製品バージョンごとの違いが存在するため、まずは公式サイトで製品バージョンについて確認してみよう。

ワンス・アポン・ア・塊魂 | バンダイナムコエンターテインメント公式サイト：

https://once-upon-a.katamaridamacy.jp/

Once Upon A KATAMARI＆ （c）Bandai Namco Entertainment Inc.

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

（c）2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5” 、 “プレイステーション シェイプスロゴ”および“Play Has No Limits”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

（c）2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※YouTubeはGoogle LLCの商標です。

※インフォメーションの情報は、配信日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※画面は開発中のものです。

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)