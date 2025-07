「Stibo Systems MDM」を導入！Stibo Systems

Stibo Systemsは、塩野義製薬におけるデータマネジメント体制の強化に向け、日立製作所と協力のもと、マスターデータマネジメント(MDM) ソリューションである「Stibo Systems MDM」を導入、一部運用開始。

Stibo Systemsは、塩野義製薬におけるデータマネジメント体制の強化に向け、日立製作所と協力のもと、マスターデータマネジメント(MDM) ソリューションである「Stibo Systems MDM」を導入、一部運用開始しました。

この取り組みは、2025年1月22日付の塩野義製薬のプレスリリース「塩野義製薬と日立、データと生成AIなどを活用した革新的な医薬品・ヘルスケア業界向けサービス創出に向けた業務提携を開始」*において言及されている、「医薬品・ヘルスケア業界におけるマスターデータマネジメント(MDM)の高度化と普及」の一環として実施されたものです。

Stibo SystemsのマルチドメインMDMプラットフォームは、製品、組織、場所、カレンダーなど多様なマスターデータを統合的に管理する機能を提供し、業務効率とデータガバナンスの向上に寄与します。

今回、日立製作所は塩野義製薬の業務要件を踏まえた設計・導入支援を、Stibo Systemsとともに実施しました。

