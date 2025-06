6月24日より全国16,300店舗ある「ファミリーマート」にて、『ポケットモンスター』の人気ポケモン「イーブイ」と、その進化系のポケモンたちをイメージしたオリジナル商品が販売されます!

“ブイズ”ファンには堪らないコラボ商品たち

ここ数年「ファミリーマート」では『ポケットモンスター』とのコラボが続いていますが、今年は非常に人気の高い“ブイズ(イーブイとその進化系たちの通称であり総称)”がデザインされた商品ということもあり、更にパワーアップしているという印象。パッケージを見ただけで手に取ってしまうほど可愛いデザインとなっています。

▲「チョコバナナフラッペ(イーブイ・ピカチュウ)」は、パッケージ違いで2種類が用意されています。デザインが衝撃の可愛さすぎて“スピードスター”や“10まんボルト”を食らったのかと思いました。プラカップなので飲み終わったあとに洗って保管することも可能。ペン立てや小物入れなんかにもいいかも。

▲「シャワーズ・サンダース・ブースターの彩りサラダチキンサンド」は、シャワーズ、サンダース、ブースターの3匹をイメージした目からも美味しいBOXサンド。トマトソースを下にして食べるか、タマゴを下にして食べるかで味わいが変わるので、時々裏返して食べてみると、このサンドの“真価”を楽しめるかも。

▲開封した瞬間に“はっぱカッター”のように抹茶の香りが駆け抜ける「リーフィアのはっぱカッターロールケーキ(抹茶ミルククリーム)」は、価格(税込178円)に対してボリュームがあるので、カットして2〜3人でシェアして楽しむのもおすすめ。

▲「グレイシアのふぶき ラムネわらび餅」は、一口食べると“こおりのつぶて”のごとく、大粒のお砂糖が混ざったラムネ味のクリームが印象的な一品(ジャリジャリ食感!)。外側のわらびもち部分もラムネ味となっていて、口の中が“ふぶき”のような清涼感が楽しめました。

▲「ニンフィアのあまえるピーチゼリードリンク(パッケージ2種)」は、さっぱりとした甘さ桃味のゼリードリンク。お風呂上がりにゴクゴクいくと最高でした。そしてパッケージに描かれた「ニンフィア」の視線はまさに“あまえる”。“メロメロ”になってしまいそうです。

▲「タオル in ポーチ(エーフィ・ブラッキー)は、コンパクトに持ち運べる「エーフィ」「ブラッキー」がデザインされたタオル in ポーチ。両方持ち歩いて“昼”も“夜”も使うと良いかもしれません。夏の“相棒”にいかがでしょうか?

対象商品の購入でブイズのアクキーがもらえる!

期間中、対象商品を2品購入するごとに、イーブイたちのオリジナルアクリルキーホルダー1個もらえます。

▲第1弾は2025年6月24日(火)AM10:00〜から入手可能。

▲第2弾は2025年7月1日(火)AM10:00〜から入手可能となっています。

▲現物のサンプルを見せていただいたのですが、かなりしっかりとした作り。カバンにつけたり、写真を撮ったりといった“推し活”に最適なサイズ感でもあります。

▲これはコンプしたくなる。「ファミリーマート」の周回をしなければ……!

ファミマのアプリでスタンプ企画が開催

期間中「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまります。

▲こちらのついた商品が対象。

ためたスタンプ数に応じて好みのコースに応募すると、抽選でキャンペーン限定グッズなどが合計250名に当たります。

【実施期間】

・キャンペーン期間:2025年6月24日(火)〜7月14日(月)

・応募期間:2025年6月24日(火)〜7月18日(金)

◎必要スタンプ数:2個 →ファミマポイント500円相当:200名様

◎必要スタンプ数:4個 →イーブイたちのオリジナル小箱3種セット:50名さま

▲オリジナル小箱3種セット欲しすぎる……。推しグッズを入れたい……。

ちなみに、記事内でご紹介した商品は全て数量限定となっているため、絶対に手に入れたい・食べたい場合はお早めにどうぞ!

© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

