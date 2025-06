バイエルンやフラメンゴが連勝で突破！　浦和や蔚山HDの敗退決定／クラブW杯第2節

FIFAクラブワールドカップ2025・各グループの第2節が19〜22日にかけて開催された。グループAではインテル・マイアミ(アメリカ)がリオネル・メッシの直接FK弾などもあり、ポルト(ポルトガル)に2−1で初白星を飾った一方、パルメイラス(ブラジル)はアル・アハリ・カイロ(エジプト)を2−0で下している。グループBでは白星スタートとなったパリ・サンジェルマン(PSG/フランス)がボタフォゴ(ブラジル)に0−1で敗戦。アトレティコ・マドリード(スペイン)はシアトル・サウンダーズ(アメリカ)に3−1で勝利し、初白星を飾っている。

グループCではバイエルン(ドイツ)がボカ・ジュニオルス(アルゼンチン)に2−1で勝利し、2連勝で決勝トーナメント進出が決定。ベンフィカ(ポルトガル)はオークランド・シティ(ニュージーランド)に6−0で大勝している。グループDではチェルシー(イングランド)がフラメンゴ(ブラジル)に1−3で敗れると、ロサンゼルスFC(アメリカ)はエスペランス(チュニジア)に0−1で敗戦。これにより、今大会のグループステージでは、勝ち点で並んだ場合には得失点差よりも先に当該チーム間の成績が考慮されるため、フラメンゴの決勝トーナメント進出が決定した一方、ロサンゼルスFCの敗退が決定している。グループEでは浦和レッズ(日本)がインテル(イタリア)に1−2で逆転負けを喫し、2連敗でグループステージ敗退が決定。リーベル・プレート(アルゼンチン)とモンテレイ(メキシコ)の一戦はスコアレスドローに終わっている。グループFではドルトムント(ドイツ)がマメロディ・サンダウンズ(南アフリカ)との乱打戦を4−3で制して初白星。一方、フルミネンセ(ブラジル)は蔚山HD(韓国)に4−2で勝利し、蔚山HDの敗退が決まっている。グループGではユヴェントス(イタリア)がウィダード・カサブランカ(モロッコ)に4−1で快勝し、2連勝を飾った。マンチェスター・シティ(イングランド)もアル・アイン(UAE)を6−0で下し、2連勝を飾り、ユヴェントスとともに決勝トーナメント進出を決めている。グループHではレアル・マドリード(スペイン)が7分から数的不利になりながら、パチューカ(メキシコ)に3−1で勝利し、シャビ・アロンソ新体制で初勝利を収めた。また、川村拓夢が負傷離脱し、セレッソ大阪から加入したばかりの北野颯太がベンチ入りしたザルツブルク(オーストリア)はアル・ヒラル(サウジアラビア)と対戦したが、スコアレスドローに終わった。なお、北野は65分から途中出場し、新天地デビューを飾っている。第2節の試合結果、各グループの順位表、次節対戦カードは以下の通り。▼グループAパルメイラス 2−0 アル・アハリ・カイロインテル・マイアミ 2−1 ポルト▼グループBシアトル・サウンダーズ 1−3 アトレティコ・マドリードパリ・サンジェルマン 0−1 ボタフォゴ▼グループCベンフィカ 6−0 オークランド・シティバイエルン 2−1 ボカ・ジュニオルス▼グループDフラメンゴ 3−1 チェルシーロサンゼルスFC 0−1 エスペランス▼グループEインテル 2−1 浦和レッズリーベル・プレート 0−0 モンテレイ▼グループFマメロディ・サンダウンズ 3−4 ドルトムントフルミネンセ 4−2 蔚山HD▼グループGユヴェントス 4−1 ウィダード・カサブランカマンチェスター・シティ 6−0 アル・アイン▼グループHレアル・マドリード 3−1 パチューカザルツブルク 0−0 アル・ヒラル※()内は勝ち点/得失点差▼グループA1位 パルメイラス(4/+2)2位 インテル・マイアミ(4/+1)3位 ポルト(1/−1)4位 アル・アハリ・カイロ(1/−2)▼グループB1位 ボタフォゴ(6/+2)2位 パリ・サンジェルマン(3/+3)3位 アトレティコ・マドリード(3/−2)4位 シアトル・サウンダーズ(0/−3)▼グループC2位 ベンフィカ(4/+6)3位 ボカ・ジュニオルス(1/−1)4位 オークランド・シティ(0/−16)▼グループD2位 チェルシー(3/0)3位 エスペランス(3/−1)4位 ロサンゼルスFC(0/−3)▼グループE1位 リーベル・プレート(4/+2)2位 インテル(4/+1)3位 モンテレイ(2/0)4位 浦和レッズ(0/−3)▼グループF1位 フルミネンセ(4/+2)2位 ドルトムント(4/+1)3位 マメロディ・サンダウンズ(3/+0)4位 蔚山HD(0/−3)▼グループG3位 ウィダード・カサブランカ(0/−5)4位 アル・アイン(0/−11)▼グループH1位 レアル・マドリード(4/+2)2位 ザルツブルク(4/+1)3位 アル・ヒラル(2/0)4位 パチューカ(0/−3)※日付はすべて日本時間▼グループA24日10時:インテル・マイアミ vs パルメイラス24日10時:ポルト vs アル・アハリ・カイロ▼グループB24日4時:シアトル・サウンダーズ vs パリ・サンジェルマン24日4時:アトレティコ・マドリード vs ボタフォゴ▼グループC25日4時:オークランド・シティ vs ボカ・ジュニオルス25日4時:ベンフィカ vs バイエルン▼グループD25日10時:ロサンゼルスFC vs フラメンゴ25日10時:エスペランス vs チェルシー▼グループE26日10時:インテル vs リーベル・プレート26日10時:浦和レッズ vs モンテレイ▼グループF26日4時:ドルトムント vs 蔚山HD26日4時:マメロディ・サンダウンズ vs フルミネンセ▼グループG27日4時:ユヴェントス vs マンチェスター・シティ27日4時:ウィダード・カサブランカ vs アル・アイン▼グループH27日10時:アル・ヒラル vs パチューカ27日10時:ザルツブルク vs レアル・マドリード