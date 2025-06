6月下旬、気温も湿度も上昇して、朝出かけるだけで汗ばんでしまうようになってきた。汗やニオイ対策は必須だけれど、制汗剤を毎回持ち歩いて塗り直すのは意外と面倒…。そんな人にこそおすすめしたいのが、“朝のひと塗りで1日持続する”タイプの制汗剤。今回は、そんな「持ち歩かない派」でも安心できる、一撃必殺級の高機能アイテムを5つ紹介する。■ポイントは3つ! 朝だけでOKな制汗剤の選び方

汗やニオイを長時間抑えたいなら、以下の3つのポイントを押さえた制汗剤を選ぶと失敗しにくい。朝1回の使用で1日中快適に過ごすためには、成分・密着度・持続力がカギになる。●「制汗+殺菌」が両立していること汗そのものを抑えるだけでなく、ニオイの原因菌を殺菌する成分が配合されているかも重要。いくら汗を防いでも、菌が増えると嫌なニオイの原因になるため、「制汗成分+殺菌成分」のW処方が理想的。たとえば、ミョウバンや塩化アルミニウム、銀イオンなどが効果的とされている。●肌にしっかり密着するスティックやクリームタイプスプレータイプは手軽だが、外出先でこまめに塗り直す前提のものが多い。1日中持たせたいなら、肌にピタッと密着して汗や摩擦に強いスティックやクリームタイプがベスト。動き回る日や長時間の外出時にも崩れにくく、安心して使える。●医薬部外品や有効成分入りのもの「医薬部外品」と表示されている製品は、厚生労働省に有効性が認められた成分が一定量配合されている証拠。パッケージの表示や成分欄をチェックして、塩化アルミニウム、クロルヒドロキシアルミニウムなど、制汗効果のある有効成分が入っているものを選ぶと失敗しにくい。■デオナチュレ ソフトストーンW・制汗+殺菌:有効成分「焼ミョウバン(硫酸アルミニウムカリウム)」が制汗と殺菌の両方に効果を持つ天然ミネラル。ニオイの原因菌を抑える力がある。・スティックやクリームタイプ:スティックタイプで、肌に直接塗れてピタッと密着。白残りせず、さらっとした使用感。・医薬部外品 or 有効成分入り:医薬部外品として販売されており、厚生労働省が認可した有効成分「焼ミョウバン」が一定濃度で配合されている。“焼きミョウバン”の力で、汗とニオイを同時にブロックできる直塗りスティックタイプ。肌に密着して落ちにくく、朝のひと塗りで長時間サラサラが続く。無香料&アルコールフリーで、敏感肌にも使いやすいのがうれしいポイント。長年支持され続けているロングセラー。■デオナチュレ さらさらクリーム・制汗+殺菌:天然由来の“焼きミョウバン”が制汗・抗菌作用を持つ・スティックやクリームタイプ:肌に塗りこむクリームタイプで密着力◎・医薬部外品 or 有効成分入り:医薬部外品として販売、主成分の「焼きミョウバン(硫酸アルミニウムカリウム)」は厚労省認可の有効成分“焼きミョウバン”の力で汗とニオイをWブロックする直塗りクリームタイプ。さらっとしたテクスチャでベタつかず、足や胸元などワキ以外にも使える。コスパも高く、男女問わず人気。■AGデオ24 デオドラントスティック DX・制汗+殺菌:有効成分「クロルヒドロキシアルミニウム」が汗を抑え、「IPMP(イソプロピルメチルフェノール)」がニオイの原因菌を殺菌・スティックタイプ:肌に直接塗れる密着型。白残りしにくく、動いても崩れにくい・医薬部外品:厚生労働省が認可した有効成分配合で、効能がしっかり認められている“クロルヒドロキシアルミニウム+IPMP”のW処方で、汗とニオイを根本から抑える安心設計。スティックタイプで朝のひと塗りが肌に密着し、日中の摩擦や湿気にも強い。白残りせず朝塗るだけで夜までOK。無香料なので性別問わず使いやすく、普段使いから通勤・通学まで幅広く活躍してくれる定番アイテム。■Ban 汗ブロックロールオン プレミアム・制汗+殺菌:制汗成分(クロルヒドロキシアルミニウム)+殺菌成分を配合・スティックやクリームタイプ:ロールオンタイプで密着性が高く、肌にしっかり塗布できる・医薬部外品 or 有効成分入り:医薬部外品。パッケージでも「朝塗って夜までOK」を公式に謳っているドラッグストアでも買える定番人気。医薬部外品のロールオンタイプで、朝に塗るだけで1日中快適。速乾性が高く、塗った直後に服を着てもべたつかないのがうれしい。■オールドスパイス ハイエンデュランス・制汗+殺菌:有効成分としてアルミニウムジルコニウム系化合物が含まれ、制汗+抗菌の両効果あり・スティックやクリームタイプ:スティックタイプで高密着・医薬部外品 or 有効成分入り:海外では「アンチパースピラント」として販売されており、アメリカの厚生労働省にあたるFDA(食品医薬品局)で、制汗効果がある成分として認められている処方。日本の「医薬部外品」に近い位置づけで、信頼性のある成分がしっかり配合されている。海外で根強い人気を誇る制汗剤。スティックタイプで高密着&強力な香り付き。香りは人を選ぶが、香水代わりになるという理由で日本でもじわじわ人気が出ている。制汗力はトップクラスで、1日中爽やかに過ごせる。■塗り直さない快適さは、一度知ると戻れない外で汗をかくたびに制汗剤を使うのは面倒だし、荷物も増える。けれど、朝だけで効果が続く制汗剤なら、そのストレスを一気に解消してくれる。制汗力・持続力ともに優れたアイテムを選べば、1日中サラサラ&ニオイ知らずで快適に過ごせるはず。自分のライフスタイルに合った“最強の1本”を、ぜひ見つけてほしい。