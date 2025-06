映画『ハリー・ポッター』シリーズでルシウス・マルフォイ役を演じたジェイソン・アイザックスが、HBO製作のドラマ版「ハリー・ポッター」でルシウス役を演じる俳優に温かいリアクションを贈っている。

2025年6月10日、HBOはドラマ版「ハリー・ポッター」の新たなキャスティングを発表。ドラコ・マルフォイ役のロックス・プラットのほか、父ルシウス役にジョニー・フリンが起用されたことが明らかになった。報道を受け、アイザックスは自身のXアカウントでメッセージを投稿している。

「素晴らしい俳優で、魅力的な人物。そして厄介なことに、才能あふれるミュージシャンでもある。この蛇のついたバトンを渡すのに、彼以上の人はいなかった。ただお願いだから、彼に歌わせないで……」

A fantastic actor, a lovely man and, irritatingly, a rather brilliant musician too. Couldn’t have handed the snake-topped baton on to anyone better. Just please don’t make him sing… - Jason Isaacs (@jasonsfolly)

J.K.ローリング著の原作『ハリー・ポッター』シリーズに登場するルシウス・マルフォイは、ハリーのライバルであるドラコの父親であり、死喰い人という裏の顔も持つ冷酷な魔法使い。映画版ではアイザックスが威厳と、冷徹さ、脆さを併せ持つ複雑な人物像を見事に体現した。

ドラマ版でルシウス役を演じたフリンは、近作にアンソニー・ホプキンス主演『ONE LIFE 奇跡が繋いだ6000の命』(2024)や、シリーズ「リプリー」(2024)などがある。アイザックスも触れているように、シンガーソングライターとしても複数のアルバムをリリースしており、『EMMA エマ』ではテーマソングを担当した。「歌わせないで」というのは、あくまでも“ルシウス役として”の話だろう。

ちなみにアイザックスといえば、映画版で息子のドラコ役を演じたトム・フェルトンが舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』で同じ役柄を再演するニュースにも「息子のことが待ちきれない。最前列で涙をこらえているのが僕だよ」とを寄せていた。今もなお、キャラクターや共演者、作品への深い想いがうかがえる。