マクドナルドと「ジュラシック・ワールド」が初のバーガーコラボレーションを展開!

2025年6月18日(水)より全国のマクドナルドで販売される『ジュラシック・ワールド バーガーズ』は、陸・海・空の恐竜たちをイメージした全3種のボリューミーなバーガーに加え、初夏にぴったりな炭酸ドリンク2種もラインナップ。

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』の公開に先駆け、限定メニューを通じて恐竜たちの世界観を味わえる注目シリーズです。

マクドナルド「ジュラシック・ワールド バーガーズ」

販売期間:2025年6月18日(水)〜7月中旬(予定)

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

世界中の人々に愛される「ジュラシック」シリーズと、日本マクドナルドが初めてのバーガーコラボレーションを実施。

恐竜の爪痕をイメージした特製バンズでサンドしたバーガー3種と、トロピカルなドリンク2種が期間限定で登場します。

バーガーメニュー

肉厚ビーフ&ガーリックオニオンビーフ

価格:540円〜(税込)

陸の肉食恐竜T-REXをイメージした、ボリューム満点のビーフバーガー。

100%ビーフパティに、ガーリックとペッパーの効いたオニオンフィリング、シャキシャキのオニオン、チェダーチーズをトッピング。

恐竜の爪痕を模した特製バンズとマスタードソースが絶妙にマッチし、やみつきになる味わいに仕上がっています。

旨辛ザクザクジューシーチキン

価格:470円〜(税込)

空を司る翼竜ケツァルコアトルスをイメージした、スパイシーなチキンバーガー。

ザクザク衣のチキンパティに、シャキシャキのレタスとスイートレモンソースを合わせ、恐竜の爪痕風のバンズでサンド。

スパイスとハーブの風味が広がる、旨辛でやみつきになる一品です。

チーズアボカドマヨシュリンプ

価格:490円〜(税込)

海の覇者モササウルスをイメージした、えびカツバーガー。

ぷりぷりのえびカツに、アボカドペーストとレモン果汁を使った爽やかなマヨソース、チェダーチーズとレタスをトッピング。

ハラペーニョのピリッとしたアクセントが効いた、夏にぴったりの爽快な味わいです。※アボカド風味マヨソース使用

ドリンクメニュー

マックフィズ® パイナップルメロン

価格:300円〜(税込)

「ジュラシック」シリーズの世界観から着想を得た、鮮やかな炭酸ドリンク。

パイナップルのフルーティーな風味に、グリーンカラーのファンタメロンを合わせた、見た目にも涼しい一杯。

初夏のリフレッシュにぴったりです。※パイナップル果汁1%使用

マックフロート® パイナップルメロン

価格:380円〜(税込)

マックフィズに、なめらかでコクのあるソフトクリームをトッピングしたデザートドリンク。

トロピカルで華やかな味わいと、ソフトクリームの濃厚さが絶妙にマッチした贅沢な一杯です。※パイナップル果汁1%使用

マクドナルド「ジュラシック・ワールド バーガーズ」新商品発表イベント

「ジュラシック・ワールド バーガーズ」の発売を記念して、新商品発表イベントが開催されました。

会場には、バラエティ番組でも人気のお笑いコンビ・見取り図さんと、「ジュラシック」シリーズファンとして知られる女優・菅井友香さんがゲストとして登場。

見取り図さんと菅井友香さんが「ジュラシック・ワールド バーガーズ」にまつわるフリップトークを実施。

「陸・海・空」の恐竜をイメージして開発された3種のバーガーにちなんで、行ってみたい場所ややってみたいことを披露しました。

映画の世界観とリンクしたマクドナルドのメニューは、味もボリュームも大満足。

『ジュラシック・ワールド/復活の大地』と一緒に、ここだけの限定バーガー体験を楽しめます。

マクドナルド「ジュラシック・ワールド バーガーズ」の紹介でした。

