【ヤマダデンキ:「Nintendo Switch 2」抽選販売】 応募受付期間:5月29日22時~6月1日23時59分

ヤマダデンキは、「Nintendo Switch 2」抽選販売の応募受付を開始した。受付期間は6月1日23時59分まで。

今回の抽選販売は、発売日以降の6月入荷分を対象としたもの。2025年4月末日までに「ヤマダデジタル会員アプリ」の本登録が完了しており、2024年5月1日より2025年6月1日までにヤマダデンキ店舗またはヤマダウェブコムにて購入実績があることが条件となっている。

当選発表は3回にわけられ、第1回は6月13日18時頃~15日、第2回は6月20日18時頃~22日、第3回は6月27日18時頃~29日となっている。なお、商品の受け取りは店舗のみとなっており、受付時に受取店舗を指定する必要がある。

□ヤマダデンキ「Nintendo Switch 2:抽選販売」のページ

