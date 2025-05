血液型分類は当たる？ 当たらない？【眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス】

イメージに惑わされない

世の中にはさまざまな偏見が溢れています。その偏見を生む1つの要因が「ステレオタイプ」です。

ステレオタイプとは、ある集団に対し、個人の違いを無視して、1つの特徴でまとめて捉えることを指します。

その代表例が血液型です。A型は几帳面、B型はマイペース、O型はおおざっぱ、AB型は変わり者、などという分類がよくされます。しかし、近年の研究によれば、血液型による性格分類は、科学的な根拠に乏しく、否定されています。

ではなぜ、そのようなカテゴリー分けをしたがるのでしょう。実は、あるグループに対して、1人ずつ詳細に把握するよりも、まずは共通する部分を把握してから、個々の違いを知るほうが効率的と考えるからなのです。

そのため、ステレオタイプは、性別、職業、出身地など、さまざまな分野で使われます。確かに、特性上それが当てはまる場合もあるでしょう。しかし、「そのカテゴリーに属しているから、どの人も同じような特性を持っている」と考えるのは、差別にもつながりかねません。

どんなカテゴリーの人と接するにしても、その人1人1人の性格をよく見て、特性を知っていくことが重要なのです。

ステレオタイプの例 血液型 :A型は細かい 職業 :医者だから真面目 性別:女性だから感情的 出身地:東北の人は無口

ステレオタイプについて正しい知識を持つ

相手やそのカテゴリーのことをよく知る

これらのことで、差別や偏見を減らすことができる

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス』監修:高橋 昌一郎