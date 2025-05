【第63回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日:5月14・15日 小中 高校生 招待日:5月16日 一般公開日:5月17・18日 会場:ツインメッセ静岡(静岡市駿河区曲金3丁目1-10) 入場料:無料 ※入場には事前登録が必要

アオシマが新たに立ち上げた「PLAfig(プラフィギュア)」シリーズの最新アイテム、「ゴジラ(1999)」と「デストロイア 完全体」が「第63回静岡ホビーショー」の同社ブースに出展された。

アオシマブースの一角に設けられた「PLAfig」の展示コーナー。これは業者招待日の様子で、業界関係者も注目を集めていた

ガレージキットのような緻密な造形をプラモデルで提供することを目的として企画される「PLAfig」シリーズ。その第1弾が9月発売予定の「ゴジラ(2023)」だ。「ゴジラ-1.0」のゴジラで、今年のホビーショーでは最新の着色された完成サンプルも展示。そのクオリティの高さで来場者を驚かせていた。

「ゴジラ(2023)」。9月発売予定。価格は7,260円。アオシマオンラインショップでは熱線再現用のクリア成形の背びれパーツが付属する限定版(価格7,480円)も予約中

造形自体の大きさは約130mmとそれほど大きいものではないが、ゴジラの皮膚やヒレ、牙までがこのサイズのプラモデルで表現されている。未塗装かつスナップキットでもないので、誰でも簡単に作れるものではないが、組み立て自体が難しいものではないので、ステップアップを目指すモデラーは挑戦してみる価値はある。

塗装された試作品。コンパクトなサイズながら塗装次第でこのクオリティに仕上がる。原型制作は蟹蟲修造氏で、プラモデルで原型師の存在を世に広めることもこのシリーズのミッションの一つだという

こちらは未塗装の成形見本。合わせ目が鱗の隙間に来るよう設計されている

成形したパーツの見本も展示。組み立てには接着剤が必要になる

そして今年は新たに「ゴジラ(1999)」と「デストロイア 完全体」が企画中ということも発表となった。前者は発表済みの「ゴジラ(2023)」と比較するとやや細身で、大きな目と口が特徴。こちらも試作原型の段階からかなりの完成度を誇っている。ちなみに企画担当者はこのゴジラの世代で、特に思い入れが強いことを話していた。

「ゴジラ(1999)」。2025年発売予定。価格は未定。原型はRYO ねんど星人氏

「ゴジラ2000 ミレニアム」に登場する通称「ミレゴジ」と呼ばれるゴジラ。大きく開いた口と背びれが目立っている

後者のデストロイアは、ファンにとっても嬉しいライバル怪獣の登場で、翼や頭部、複数の爪など、ゴジラにはない意匠の表現に注目。この造形をプラモデル化することができれば、「ゴジラ」シリーズに限らない怪獣の立体化への可能性が広がるだろうと担当者の談。今後のラインナップにも影響しそうな商品となりそうだ。弊誌ではこの「PLAfig」シリーズの企画担当者へのインタビューも掲載予定なのでお楽しみに。

「デストロイア 完全体」。2026年発売予定。価格は未定。原型はミレゴジと同じくRYO ねんど星人氏が手がけてる

この迫力の造形がプラモデルで再現されるのはワクワクする。続報に期待しよう

