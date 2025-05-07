¡ÖÇ¯¼ý¤äÉû¶È¤ÎÏÃ¤ÏNG¡×¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬¸ì¤ë¡¢¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¿´ÆÀ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈþÍÆ³°²Ê°å¤Î¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¡Ø¼ýÆþ¤ä»ñ»º³Û¤òÀäÂÐ¤ËÂ¾¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ù¤Ç¡¢°Â°×¤Ë¼«¿È¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤òÂ¾¿Í¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Î´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¹â¿Ü»á¤ÏÆ°²èËÁÆ¬¤Ç¡ÖÇ¯¼ý¤¤¤¯¤é¤È¤«¡¢Áí»ñ»º¤¤¤¯¤é¤È¤«¡¢¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö°ìÄê¿ô¤Î¿Í¤ÏÉ¬¤º¡¢¡Ø¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤ª¶â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤È¡¢¤ª¶âÌÜÅö¤Æ¤Ç´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¶â¤À¤±¤¬ÌÜÅª¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¶âÁ¬Åª¤Êºñ¼è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¢³ô¼°Åê»ñ¤äNISA¤Ç¤ÎÍø±×¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎÀ®¸ù¡¢°ä»ºÁêÂ³¡¢Êõ¤¯¤¸ÅöÁª¡¢Éû¶È¼ýÆþ¤È¤¤¤Ã¤¿Î×»þ¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤Ï¡¢¤â¤¦Â¾¿Í¤ËÏÃ¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿¿Í¡¹¤«¤é¡Ö¤ª¤´¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤ÉÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤»×¤¤¤·¤Æ¤º¤ë¤¤¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¶âÁ¬¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¹â¿Ü»á¤Ï¡¢¡Ö¤º¤ë¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤«¡¢Éû¶È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤«¡¢Åê»ñ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ª¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÅØÎÏ¤·¤ÆÆÀ¤¿ÂÐ²Á¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¡Ø¤º¤ë¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ä¤Ä¤¬ËÜÅö¤Ë¤º¤ë¤¤¡×¤È¡¢¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂ¦¤ÎÏÀÍý¤ÎÌ·½â¤ò±Ô¤¯ÆÍ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢¿¦¾ì´Ø·¸¡¢¿ÆÀÌ¡¢Í§¿Í¡¢Æ±µéÀ¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÏ´Ø·¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ë´ÖÊÁ¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤È¤·¡¢ÆÃ¤ËÀèÇÚ¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î´«Í¶¤ä½Ð»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ðµ£Á³¤ÈÃÇ¤ë¤Ù¤¤À¤È¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤¿¤È¤¨Áê¼ê¤¬ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤â¤¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ë½ÅÍ×À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¿Í¤«¤éÃ¥¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ë¡Ö¥Æ¥¤¥«¡¼¡×¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤¬·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë·²¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Æ¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¹â¿Ü»á¤ÏÆ°²èËÁÆ¬¤Ç¡ÖÇ¯¼ý¤¤¤¯¤é¤È¤«¡¢Áí»ñ»º¤¤¤¯¤é¤È¤«¡¢¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö°ìÄê¿ô¤Î¿Í¤ÏÉ¬¤º¡¢¡Ø¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤ª¶â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤È¡¢¤ª¶âÌÜÅö¤Æ¤Ç´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¶â¤À¤±¤¬ÌÜÅª¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¶âÁ¬Åª¤Êºñ¼è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¢³ô¼°Åê»ñ¤äNISA¤Ç¤ÎÍø±×¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎÀ®¸ù¡¢°ä»ºÁêÂ³¡¢Êõ¤¯¤¸ÅöÁª¡¢Éû¶È¼ýÆþ¤È¤¤¤Ã¤¿Î×»þ¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤Ï¡¢¤â¤¦Â¾¿Í¤ËÏÃ¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿¿Í¡¹¤«¤é¡Ö¤ª¤´¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤ÉÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤»×¤¤¤·¤Æ¤º¤ë¤¤¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¶âÁ¬¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¹â¿Ü»á¤Ï¡¢¡Ö¤º¤ë¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤«¡¢Éû¶È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤«¡¢Åê»ñ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ª¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÅØÎÏ¤·¤ÆÆÀ¤¿ÂÐ²Á¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¡Ø¤º¤ë¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ä¤Ä¤¬ËÜÅö¤Ë¤º¤ë¤¤¡×¤È¡¢¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂ¦¤ÎÏÀÍý¤ÎÌ·½â¤ò±Ô¤¯ÆÍ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢¿¦¾ì´Ø·¸¡¢¿ÆÀÌ¡¢Í§¿Í¡¢Æ±µéÀ¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÏ´Ø·¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ë´ÖÊÁ¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤È¤·¡¢ÆÃ¤ËÀèÇÚ¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î´«Í¶¤ä½Ð»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ðµ£Á³¤ÈÃÇ¤ë¤Ù¤¤À¤È¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤¿¤È¤¨Áê¼ê¤¬ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤â¤¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ë½ÅÍ×À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¿Í¤«¤éÃ¥¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ë¡Ö¥Æ¥¤¥«¡¼¡×¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤¬·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë·²¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Æ¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡ÖÁÐ¶ËÀ¾ã³²¡×¤È¡Ö¹Ã¾õÁ£¼À´µ¡×¹ËöÎÃ»Ò¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ë¹â¿Ü°å»Õ¤¬¸ì¤ë¼Ò²ñ¤ÎÈ¿±þ
¹â¿Ü´´Ìï¤¬¸ì¤ë¡Ö¥É¥Ð¥¤°Æ·ï¡×¤Î¼ÂÂÖ¡¡SNS¤Ç³È»¶¤¹¤ëÆüËÜ¿Í½÷À¤ÎÀÅªºñ¼è¤È¤½¤ÎÇØ·Ê
°å³ØÇî»Î¡¦¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬²òÀâ¤¹¤ëÃË½÷¤Î»º¤ßÊ¬¤±¤ÈÀÊÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤Ç¥³è¤Î¿´¹½¤¨
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÈþÍÆ³°²Ê°å ¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£ ËÜ¶È¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ°Ê³°¤Ë¡¢¶Ú¥È¥ì¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¢·ÝÇ½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»þ»öÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¹â¿Ü´´Ìï°å»Õ»ëÅÀ¤Î°Õ¸«¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
youtube.com/@takasumikiya YouTube