【「 マンガ サ道~ マンガ で読む サウナ 道~」7巻】 4月23日 発売 価格:792円

【拡大画像へ】

講談社は、「マンガ サ道~マンガで読むサウナ道~」の7巻を4月23日に発売する。価格は792円。

本作は「サウナ大使」の肩書きを持つ漫画家・タナカカツキ氏によるサウナ伝道マンガ。実写ドラマ化もされており、3月26日から最新作「サ道 off-road」がYouTubeやTVerで配信されている。

7巻は約2年8カ月ぶりの最新刊となり、ハーバルリトリート体験や電気風呂の再発見、フィンランドサウナ親父との白熱議論など、10編のショートストーリーが収録されている。

また同日には、タナカカツキ氏が世界を旅する「マンガ サ旅~マンガで読む世界のすごいサウナ~リトアニア・ラトビア編」も刊行される。

【「 マンガ サ道~ マンガ で読む サウナ 道~」7巻あらすじ】

進化を続ける日本のととのい事情。令和サウナの最前線が今ここに!!!

もはやブームを超えて盛り上がり続けるサウナと、「サ道」を掲げ、変わらずサウナと向き合い続ける本作。

サウナとは何であるかという思索から、ハーバルリトリート体験と電気風呂の再発見、フィンランドサウナ親父との白熱議論まで。

施設も楽しみ方も多様化するサウナの“現場”を、10編のショートストーリーで活写!

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.