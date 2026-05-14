「.city.state.us」のドメインは本来アメリカ合衆国の地方自治体や行政機関が地理的な位置を示すために使用する地域ドメインで、アメリカだと無料で設定することが可能です。ワシントン大学でニューラルネットワークを研究するソフトウェアエンジニアのフレデリック・チャン氏が実際に「.city.state.us」ドメインを取得した経緯を、自身のブログでまとめています。Setting up a free *.city.state.us locality domain | Frederick'