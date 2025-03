動画ストリーミングサービスのNetflixでは、4K解像度・HDR・Dolby Atmosサウンドに対応したコンテンツが多数配信されています。そのため、視聴するモニターやテレビが適切に設定されていれば、映画館並みの画質とサウンドで映画やドラマを楽しむことが可能です。実はNetflixには「Test Patterns」と呼ばれる動画が配信されており、この動画を使ってテレビの画質設定を適切に調整することが可能です。

Announcing Electric Eye. an automated computer vision and audio… | by Netflix Technology Blog | Netflix TechBloghttps://netflixtechblog.com/announcing-electric-eye-2bb8ffcf9b1bHow to use Netflix’s ‘secret’ video test patterns to improve your 4K TV’s picture | TechRadarhttps://www.techradar.com/how-to/how-to-use-netflixs-secret-video-test-patterns-to-improve-your-4k-tvs-picture「Test Patterns」は以下のページで視聴可能。ただし、Netflixに利用登録している必要があります。Test Patterns | Netflixhttps://www.netflix.com/jp/title/80018499「Test Patterns」では記事作成時点で、映像チェック用の「3840×2160ピクセル・59.94fps」と「HDR10・3840×2160ピクセル・29.07fps」「Dolby Vision・3840×2160ピクセル・30fps」「Dolby Vision・3840×2160ピクセル・60fps」「Dolby Vision・3840×2160ピクセル・59.94fps」の5本、そして音声同期チェック用動画1本を視聴可能。映像チェック用の画面はどれも同じで、再生時間はすべて120分。左上にある黒いボックスでは、テレビの明るさを調整します。以下の画像の左側のように、暗い灰色・明るい灰色・黒色の3パターンにはっきり見分けられるようにテレビの明るさを調整すればOK。明るさが不十分だと、画像右側のように全体が黒っぽく見えてしまいます。そして、右上にある白いボックスはコントラスト調整用のシンボル。暗い灰色・明るい灰色・白色が明確に区別できるようにコントラストを調整します。以下の画像左側のようにはっきりと違いがわかればOKで、画像の右側のように色の区別がつかない状態はコントラストが合っていないことになります。右側にある赤・緑・青の表示は色の彩度調整用のボックスです。各色とも、中心部分の暗い部分と周辺の明るい部分がはっきりと見えるようになるまで調整します。左右に延びるのは解像度バーで、モニターの解像度を示す目盛りが刻まれています。この目盛りはシャープネスの調整に使うことが可能。画像左側のように適切に調整されていれば目盛りの数字がはっきりと表示されますが、そうでなければ画像右側のように文字の周りに白い境界線が発生してしまいます。Netflix技術部のブログによれば、この「Test Pattern」はArchimedia Techという企業によって開発されたNetflix専用の動画で、Netflixの映像音声テスト用フレームワーク「Electric Eye」のために用意されたものだそうです。たとえば、動画を再生すると「one、two、three」というカウントダウン音声が流れます。また、写真の周囲を時計回りに回転するボールが下に来る時に流れる「ピーポー」という音は、前半400ミリ秒が1250Hz、後半200ミリ秒が1000Hzとなっています。この音は、さまざまなテレビでNetflixを再生してカメラで撮影してパターン認識で検証するテストを行った時に、映像とカメラでの録画を同期させるためのものだとのこと。なお、NetflixがElectric Eyeを発表したのは2015年で、ブログ記事では「将来的にオープンソースとして公開する予定」と述べていますが、記事作成時点ではまだ公開されていないようです。