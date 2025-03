Appleがプロフェッショナル向けのMacであるMac Studioを2025年3月6日に発表しました。それと同時に、新しいMac Studioの上位モデルに搭載されるAppleシリコンとして「M3 Ultra」が発表されました。Appleは「Macに搭載する最もパワフルなCPUとGPU、2倍のNeural Engineコア、パーソナルコンピュータ史上最も大容量のユニファイドメモリを提供する」と、M3 Ultraをアピールしています。

Appleによれば、M3 UltraはApple独自の「UltraFusionパッケージングテクノロジー」でM3 Maxのダイ2つを接続したもので、2.5TB/s以上の低レイテンシのプロセッサ間帯域幅を実現し、ソフトウェアがM3 Ultraを1つのチップとして認識するようになっているとのこと。CPUは高性能コア20基あるいは24基と高効率コア8基で、最大で合計32コア。GPUコアは60基あるいは80基でAppleシリコンの中でも最大規模となり、M2 Ultraよりも最大2倍高速なパフォーマンスを実現するとのこと。機械学習用のNeural Engineは32コア搭載されています。Appleは「M3 UltraはAIのために設計されていて、CPU内のMLアクセラレータや、Appleの最もパワフルなGPU、Neural Engine、800GB/s以上のメモリ帯域幅を備えています。AIのプロは、M3 Ultra搭載のMac Studioを使用して6,000億以上のパラメータを持つ大規模言語モデル(LLM)を直接デバイス上で実行できるため、AI開発のための究極のデスクトップとなります」とコメントしています。M3 Ultraのユニファイドメモリは最大512GB。さらにThunderbolt 5に対応し、最大120Gb/sのデータ転送速度が可能になります。M3 Ultraは最大512GBのユニファイドメモリ(RAM)に対応しているほか、Thunderbolt 5にも対応しており、データ転送速度はThunderbolt 4の2倍以上である最大120Gb/sに達するとのこと。Thunderbolt 5の各ポートにはそれぞれ専用のコントローラーが用意されていて他のポートの使用状況の影響を受けにくいのに加え、「独自設計」かつ「チップへの直接組み込み」などパフォーマンスを追求することで「業界で最も高性能なThunderbolt 5」とうたわれています。Appleによると、M3 UltraのリソースがM3 Maxの2倍になったことで、M3 Maxと比較してはるかに多くの動画処理を実行できるとのこと。ハードウェアエンコーダー/デコーダーはH.264、HEVC、Apple ProResに対応。さらに最大22ストリームの8K映像(ProRes 422)を再生できるとのこと。また、最大8台のPro Display XDRへの映像出力が可能となっています。ただし、エネルギー効率については、Appleは「M3 Ultraの電力効率に優れたパフォーマンスにより、新しいMac Studioはエネルギー効率に関するAppleの高い基準を満たし、製品ライフサイクル全体を通して消費されるエネルギーの総量を削減できます」としか述べておらず、具体的な数値は提示していません。Appleのハードウェアテクノロジー担当シニアバイスプレジデントであるジョニー・スルージ氏は、「M3 Ultraは拡張性の高いシステムオンチップアーキテクチャの頂点を極めているので、スレッド処理が非常に多く、帯域幅を駆使するアプリケーションを実行するユーザーに特に最適です。32コアのCPU、強力なGPU、パーソナルコンピュータ史上最も大容量のユニファイドメモリへの対応、Thunderbolt 5の接続性、業界をリードする電力効率により、M3 Ultraに匹敵するチップはほかにはありません」とコメントしました。