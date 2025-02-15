µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¡ª¡Ö18Æü°Ê¹ß¤ÏÂçÀã¤äË½É÷¤Ë·Ù²ü¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡×¤Ç¡Ö¡ÚÄ¹´ü·¿¡Û18Æü°Ê¹ß¤Ï·ÙÊóµéÂçÀã¤¬Â³¤¯¶²¤ì ºÇ¿·¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¾Ü¤·¤¯¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢2·î18Æü°Ê¹ß¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë´¨ÇÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¾±º»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î´¨ÇÈ¤ÏÎ©½Õ´¨ÇÈ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÄ¹´ü´ÖÂ³¤¯¤¬¡¢¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¤â´¨µ¤¤Ï¼ã´³¼å¤¤¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤È¤·¤ÆÆüËÜ³¤Â¦¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾±º»á¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÍ½Êó¤È¤·¤Æ¡¢¾å¶õ500hPa¤Î´¨µ¤¤È850hPa¤Îµ¤²¹¤ÎÍ½ÁÛ¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÇÂçÀã¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ëÃÏ°è¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö-36¡î¤¬ËÌÎ¦¤Ë¤«¤«¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤¬°ì¤Ä¤Î¥Ôー¥¯¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢À¾ÆüËÜ¤Ø¤Ïº£²ó¤¢¤Þ¤ê¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤Þ¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö17Æü¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÀã¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Éý¹¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾å¶õ¤Î¥È¥é¥Õ¤ÈÃÏ¾å¤Îµ¤°µ¤ÎÃ«¤Î´Ø·¸¤«¤é¡¢¡Ö¥È¥é¥Õ¤ÎÄÌ²á¤Ë¤è¤ê¹ß¿å¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢·ÙÊóµé¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾ÜºÙ¤Ê²òÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë·ÙÊó¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©¤äËÌÎ¦¡¢Åì³¤¤Ê¤É¤Ç·ÙÊó´ð½à¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¾¾±º»á¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Í½ÊóÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¶ñÂÎÅª¤ÊÍ½Â¬¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·ºÇ¿·¾ðÊó¤ò°ú¤Â³¤³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ä¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÄ¶¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²ÃÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾±º»á¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÍ½Êó¤È¤·¤Æ¡¢¾å¶õ500hPa¤Î´¨µ¤¤È850hPa¤Îµ¤²¹¤ÎÍ½ÁÛ¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÇÂçÀã¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ëÃÏ°è¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö-36¡î¤¬ËÌÎ¦¤Ë¤«¤«¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤¬°ì¤Ä¤Î¥Ôー¥¯¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢À¾ÆüËÜ¤Ø¤Ïº£²ó¤¢¤Þ¤ê¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤Þ¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö17Æü¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÀã¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Éý¹¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾å¶õ¤Î¥È¥é¥Õ¤ÈÃÏ¾å¤Îµ¤°µ¤ÎÃ«¤Î´Ø·¸¤«¤é¡¢¡Ö¥È¥é¥Õ¤ÎÄÌ²á¤Ë¤è¤ê¹ß¿å¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢·ÙÊóµé¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾ÜºÙ¤Ê²òÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë·ÙÊó¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©¤äËÌÎ¦¡¢Åì³¤¤Ê¤É¤Ç·ÙÊó´ð½à¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¾¾±º»á¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Í½ÊóÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¶ñÂÎÅª¤ÊÍ½Â¬¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·ºÇ¿·¾ðÊó¤ò°ú¤Â³¤³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ä¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÄ¶¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²ÃÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¾¾±ºÍª¿¿»á¡¢¡Ö10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã²¹¡×¤Ë·Ù²ü´µ¯¡ª¡ÖÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçÀã¤Î¶²¤ì¡×
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦¾¾±ºÍª¿¿¤¬Í½Â¬¡ÖÄ¹´ü´ÖÂ³¤¯´¨ÇÈ¤Ë·Ù²ü¤ò¡×
¥¨¥ë¥Ëー¥Ë¥ç´Æ»ëÂ®Êó¤ÇÃíÌÜ¡ªµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬¸ì¤ëº£¸å¤ÎÅ·¸õ¤Î¤æ¤¯¤¨
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ªµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÅ·µ¤²òÀâ¤ò¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Çµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤ÏËÍ¤¬¼é¤ê¤Þ¤¹¡£½êÂ°:¡Ê³ô¡Ë¥¦¥§¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥×¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×²ÃÆþ¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Êµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¤Ï¥¦¥§¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡£