最大の加入者数を抱えるストリーミングサービスのNetflixが、月額料金を最大2.5ドル(約388円)値上げすることが判明しました。Netflix is raising prices again - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/21/24348682/netflix-price-increase-earnings-q4-2024

New year, same streaming headaches: Netflix raises prices by up to 16 percent - Ars Technicahttps://arstechnica.com/gadgets/2025/01/new-netflix-price-hikes-increase-subscription-fees-by-up-to-2-50-a-month/Netflixは、2025年1月21日に発表した(PDFファイル)投資家への手紙で、同日からアメリカ・カナダ・アルゼンチン・ポルトガルの料金を改定すると発表しました。これにより、「広告つきスタンダードプラン」は月額6.99ドル(約1086円)から7.99ドル(約1242円)に、広告なしの「スタンダードプラン」は月額15.49ドル(約2408円)から17.99ドル(約2796円)に、最も高額な「プレミアムプラン」は月額22.99ドル(約3574円)から24.99ドル(約3885円)に値上がりします。以下は、IT系ニュースサイトのThe VergeがまとめたNetflixのサブスクリプション料金の推移です。Netflixの広報担当者であるMoMo Zhou氏によると、値上がりした料金は次の請求から適用される予定とのこと。また、値上げと同時に広告付きプランの加入者が家族以外の人をサブスクリプションに追加できる新しい「Extra Member with Ads」プランを展開することも発表されています。Netflixの直近の値上げは2023年10月に発表されたもので、7月から続いていた映画俳優組合およびアメリカのテレビ・ラジオ作家連盟(SAG-AFTRA)のストライキ終了に合わせて実施されました。Netflixが俳優のストライキ終了を待って値上げを実施予定 - GIGAZINE今回の料金の見直しでは、2022年に導入した広告付きプランが初めて値上げされています。投資家向けの資料の中でNetflixは「当社は引き続き番組制作に投資し、会員にさらなる価値を提供していきますが、Netflixのさらなる改善に向けた再投資のために、会員に多少の追加料金をお願いすることがあります」と述べました。資料ではほかに、2024年第4四半期に有料会員が1900万人増えて、2024年時点での会員数が3億200万人になったことや、これにより年間売上高が16%増し、営業利益が史上初めて100億ドル(約1兆5540億円)を超えたことなどが示されました。2025年の見通しについて、Netflixは「2025年には最大の番組であるイカゲーム、ウェンズデー、ストレンジャー・シングスが復活することもあり、新年を迎えるに当たって楽観的な見通しを立てています」と記しました。なお、今回の値上げや新プランが日本でのサービスにどのように波及するのかは、記事作成時点では不明です。