株式会社ふくやは福岡とのスポンサー契約満了を報告、画像に仕掛けが…

株式会社ふくやは12月30日、アビスパ福岡とのスポンサー契約満了を報告した。

公式Xでは感謝の投稿とともに画像を添付。そのなかから“隠しメッセージ”が発見され、「気がついたら涙が止まらなくなる」と反響を呼んでいる。

ふくやは公式Xで「2007年以来、弊社はアビスパ福岡様へのスポンサーを継続してまいりましたが、この度、諸般の事情により2025年1月31日をもちましてスポンサー契約が満了となりますのでお知らせいたします」などと報告した。

添付された画像は「味の明太子 ふくや 契約満了」と書かれたもの。しかし、右隅をよく見ると「We wanna be back someday for all Supporters.(全てのサポーターのため、いつの日か戻ってきたい)」と薄文字で記されていた。

投稿は5000リポスト、1万いいねを超えるなど、X上では他クラブのサポーターも巻き込んで騒然。「画像の隠し文字には驚いた」「こんな熱いメッセージないでしょうよ」「目を凝らしてよーく見ると」とのコメントが並んでいる。(FOOTBALL ZONE編集部)