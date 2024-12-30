ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¥Þ¥Þ¤Î¶»¤ÎÃæ¤Ç¹æµã¢ª¸«¤Æ¤¤¤¿¸¤¤¬¡Ä¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¸÷·Ê¤¬Âº¤¤¤È38ËüºÆÀ¸¡Ö¼«Ê¬¤âµã¤¤½¤¦¤Ê´é£÷¡×¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Æ¥Û¥Ã¥³¥ê¡×
TikTok¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Î´ÇÈÄ¸¤¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢´ÇÈÄ¸¤¤¬¿´ÇÛ¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡©
Æ°²è¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç38Ëü4000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¤¤È¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö´é¤á¤Ã¤Á¤ã¿´ÇÛ¤½¤¦¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¥Þ¥Þ¤Î¶»¤ÎÃæ¤Ç¹æµã¢ª¸«¤Æ¤¤¤¿¸¤¤¬¡Ä¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¸÷·Ê¡Û
ÈþÍÆ¼¼¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤½Ð¤·¤¿¤é¡Ä
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤Î¡Ö¥èー¥À¡×¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Î´ÇÈÄ¸¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤¿¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¥èー¥À¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÂ¤Ë¤ª¼ê¡¹¤ò¤«¤±¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©Âç¾æÉ×¡©¡×¤Èµ¤¸¯¤¦¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤òÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¸þ¤±¤¿¤È¤«¡£
¤É¤¦¤ä¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´ÇÈÄ¸¤¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡ª
¥èー¥À¤Á¤ã¤ó¤Î¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤·¤¿¤ª´é¤«¤é¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òËÜµ¤¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤¢¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¤è¡£¤³¤Ã¤Á¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¤ªÍ¶¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥èー¥À¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥ï¥ó¥³Ãç´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡Ä¡©¤Ê¤ó¤Ë¤»¤è¥èー¥À¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¡¢¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¥èー¥À¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÌþ¤·¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿´¤¬åºÎï¡×¡ÖÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¥³¥ó¥Ó²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥Õ¥ì¥Ö¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é»ä¤âµã¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¸¤¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¿²¤ë¤³¤È¡ª¡©
¥èー¥À¤Á¤ã¤ó¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Î¼ç¤Ê¤ª»Å»ö¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÉ¨¤Î¾å¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤ªµÒÍÍ¤ËÇØÃæ¤ò¥È¥ó¥È¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¹¤ä¤¹¤ä¤ÈÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¥èー¥À¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¿²´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ä¥«¥éー¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ËìÔÂô¤Ç¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È»þ¤Ç¤¹¤Í¡ª
¥èー¥À¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤äÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öbullson_dog_hair¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öbullson_dog_hair¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¿¹²¼ºé
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£