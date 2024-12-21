¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¡Ù¸å·Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈË°ÏÂ¾õÂÖ¡É»¶ÊâÈÖÁÈ! ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥óµ¯ÍÑ¤â¤¹¤Ç¤Ë¡È²á¹ó¥í¥±¡É½Ð±éÃæ¤Ç2¿Í¤Î¡ÖÉ¨¡×¤Ë½¸¤Þ¤ë¿´ÇÛ
¡¡12·î20Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤¬2025Ç¯3·î¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¸å·ÑÈÖÁÈ¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡Ø¤µ¤ó¤Ý¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ù¡Ê²¾¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¡¢³Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ï¡Ö¤Õ¤À¤ó¥¹¥¯¡¼¥×¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Î¸«²ò¤òÏÃ¤·¤Ë½¸¤Þ¤ë¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÅìÌî¹¬¼£¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬Æ¤ÏÀ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢2023Ç¯3·î¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¸ÀÆ°¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÅ¾¡¢¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡Ø¤µ¤ó¤Ý¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡È»¶ÊâÈÖÁÈ¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£¾Ü¤·¤¤ÈÖÁÈÆâÍÆ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Ë·ÝÇ½¿Í¤¬»¶Êâ¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ï¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ï¡¢Î¢ÈÖÁÈ¤ÇÇú¾ÐÌäÂê¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë»ëÄ°Î¨¤ÇÉé¤±¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¶É¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¤¸¾ðÊóÈÖÁÈÏ©Àþ¤è¤ê¤Ï¡¢»¶ÊâÈÖÁÈ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¾¡µ¡¤¬¤¢¤ë¤ÈÆ§¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ø¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¡¢¡ØÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ç´ó¤êÆ»¤ÎÎ¹¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿²¦Æ»¤«¤é¡Ø¥Ù¥¹¥³¥ó¥°¥ë¥á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º2¡Ù¡¢¡Ø¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÎ¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¤È¤â¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¾¯¤·Ì£¤Ä¤±¤¬¡È³¹¥Ö¥é¡ÉÉ÷¤ÎÈÖÁÈ¤Þ¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»¶Êâ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ì±Êü¤Î¤Ê¤«¤ÇÃÇ¥È¥Ä¤Ë»¶ÊâÈÖÁÈ¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¹¡£Æ±¶É·Ï¤Ç¤Ï¡ØÍµÈ¤¯¤ó¤ÎÀµÄ¾¤µ¤ó¤Ý¡Ù¡¢¡Ø¤Ê¤ê¤æ¤³¹Æ»Î¹¡Ù¤È¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ø¤µ¤ó¤Ý¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ù¤¬3ËÜ¤á¤Î»¶ÊâÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡ÈË°ÏÂ¾õÂÖ¡É¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤âÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤µ¤ó¤Ý¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ù¤Î³«»Ï·èÄê¤ÎÊóÆ»¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¡¢X¤Ç¤Ï¡Ô¤³¤ì°Ê¾å³¹¥Ö¥é¤ÏË°ÏÂ¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡Ä¡Õ¡Ô»¶ÊâÈÖÁÈ¤¢¤ê¤¹¤®¡Õ¡Ô»¶Êâ·Ý¿ÍÈÖÁÈ¤Ð¤«¤ê¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÈË°ÏÂ¾õÂÖ¡É¤Î´íµ¡¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î¤ª2¿Í¤Ï¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥³¥í¤Ç½Ð¤¿ÌÜ¤Î¿ô¤À¤±Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ÎÄäÎ±½ê¤òÄÌ²á¤·¡¢¹ß¼Ö¤·¤¿¥Ð¥¹ÄäÉÕ¶á¤Ç°û¿©Å¹¤òÃµ¤¹¡Ø¥Ð¥¹¥µ¥ó¥É¡Ù¤È¤¤¤¦´ë²è¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°û¿©Å¹Ãµ¤·¤Ç±¦±ýº¸±ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Êâ¤¯»þ´Ö¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤¤Ë¤Ï10km°Ê¾åÊâ¤¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î¤ª2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥í¥±¤¬·î2²ó¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦±¿Æ°¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â½½Ê¬¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢²á¹ó¤Ê¥í¥±¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ô¥Ð¥¹¥µ¥ó¥É¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¿´ÇÛ¡Õ¡ÔÉ¨¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¤è¡Õ¤È¡¢X¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡È¿·¤¿¤ÊÊâ¤ß¡É¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î2¿Í¡£·ò¹¯¤À¤±¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£