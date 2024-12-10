【エリア別】名古屋圏で「AQUOS wish4」首位に！ 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/12/10
「BCNランキング」2024年11月25日〜12月1日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
3位 Pixel 9 128GB(au)（Google）
4位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
5位 Pixel 8a(au)（Google）
6位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
6位 arrows We2 F-52E（FCNT）
8位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
9位 arrows We2 FCG02（FCNT）
10位 AQUOS sense9 SHG14（シャープ）
AQUOS wish4 SH-52E
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
3位 Pixel 9 128GB(au)（Google）
4位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
6位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
6位 arrows We2 F-52E（FCNT）
8位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
9位 arrows We2 FCG02（FCNT）
10位 AQUOS sense9 SHG14（シャープ）
AQUOS wish4 SH-52E
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。