»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¹ñºÝÂç²ñ27Ï¢¾¡¤Ø4ÅÀÀè¼è¡¡Â¼ÎÓ¤¬ÀèÆ¬ÃÆ¡¢¿¹²¼2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡ª
¢¡ Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ø¤¹¤Ç¤Ë·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ï³ÎÄê
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï23Æü¡¢¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡Ù¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÂæÏÑÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¡Ö1ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿Â¼ÎÓ°ìµ±ÆâÌî¼ê¡Ê³ÚÅ·¡á27¡Ë¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤Ê¤É¤Ç¡¢½é²ó¤Ë¹¬Àè¤è¤¯4ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Â¼ÎÓ¤Ï18Æü¤Î¥É¥ß¥Ë¥«Àï°ÊÍè¡¢º£Âç²ñ2ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£½é²ó¡¢ÂæÏÑ¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¥Á¥§¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Á¥ó¤Î2¥Ü¡¼¥ë¸å¤ÎÄã¤áÄ¾µå¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÃåÃÆ¤¹¤ëº£Âç²ñ½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â2ÈÖ¡¦º´Æ£¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢3ÈÖ¡¦Ã¤¸Ê¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤ÎÏ¢Â³»Í»àµå¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¡¢4ÈÖ¡¦¿¹²¼¡Êºå¿À¡Ë¤Î»°ÎÝÀþÆÍÇË¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤Ê¤ª¤â°ì»à»°ÎÝ¤Ç6ÈÖ¡¦¹ÈÎÓ¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬Ãæµ¾Èô¤òÊü¤Á4¡Ý0¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï5ÀïÁ´¾¡¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÂ³¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤â¤³¤³¤Þ¤Ç2ÀïÁ´¾¡¤Ç¼ó°Ì¡£Æ±¤¸¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÈÊÆ¹ñ¤¬¤È¤â¤ËÆ±¥é¥¦¥ó¥É¤ò1¾¡2ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï23Æü¡¢¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡Ù¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÂæÏÑÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¡Ö1ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿Â¼ÎÓ°ìµ±ÆâÌî¼ê¡Ê³ÚÅ·¡á27¡Ë¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤Ê¤É¤Ç¡¢½é²ó¤Ë¹¬Àè¤è¤¯4ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Â¼ÎÓ¤Ï18Æü¤Î¥É¥ß¥Ë¥«Àï°ÊÍè¡¢º£Âç²ñ2ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£½é²ó¡¢ÂæÏÑ¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¥Á¥§¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Á¥ó¤Î2¥Ü¡¼¥ë¸å¤ÎÄã¤áÄ¾µå¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÃåÃÆ¤¹¤ëº£Âç²ñ½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï5ÀïÁ´¾¡¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÂ³¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤â¤³¤³¤Þ¤Ç2ÀïÁ´¾¡¤Ç¼ó°Ì¡£Æ±¤¸¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÈÊÆ¹ñ¤¬¤È¤â¤ËÆ±¥é¥¦¥ó¥É¤ò1¾¡2ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£