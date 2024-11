AWSのサービスに関する高い専門知識！豆蔵「AWSアドバンストティアサービスパートナー」

豆蔵は、AWのAPNにおいて2024年11月8日に「AWSアドバンストティアサービスパートナー」に昇格しました。

豆蔵は、AWのAPNにおいて2024年11月8日に「AWSアドバンストティアサービスパートナー」に昇格。

■AWSアドバンストティアサービスパートナーについて

AWSを活用するパートナー事業者のグローバルコミュニティであるAPNでは、参加するパートナー事業者に「セレクト」「アドバンスト」「プレミア」という3つのティア(段階)が設定されています。

「アドバンスト」は、AWSのサービスに関する高い専門知識や技術力を持ち、なおかつAWSを活用したソリューションやサービスの構築によって顧客のビジネスを多方面からサポートしている実績経験がある等の一定の要件を満たしている企業のみが認定されます。

