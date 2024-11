アルコールの飲み過ぎが引き起こす 二日酔い は、ひどい頭痛や吐き気、胸焼けといった不快な症状をもたらします。 二日酔い 運動 の関連性を調査した新しい研究により、激しい身体活動を定期的に行っていると 二日酔い の重症度が軽減される可能性があると判明しました。Physical activity as a moderator of the association between alcohol consumption and hangovers - PubMed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39216177/Regular exercise could reduce the severity of hangovers - here’s howhttps://theconversation.com/regular-exercise-could-reduce-the-severity-of-hangovers-heres-how-241147 二日酔い の対策としては「水を飲む」「酒だけでなく料理も食べる」といったものが挙げられます。アメリカの研究チームは 二日酔い と身体活動の関連を調べるため、アメリカにある2つの大学に通っており、過去3カ月間に少なくとも1回以上の 二日酔い を経験し、少なくとも週に30分以上は中程度の 運動 をした学部生1676人を対象にアンケートを実施しました。研究チームはアルコールの消費パターンや身体活動のレベル、 二日酔い の重症度や頻度などを分析しました。その結果、当然ながらアルコールを多く摂取した人はより多くの 二日酔い を経験し、その重症度も高いことがわかりました。しかし、アルコール摂取と 二日酔い の重症度や頻度の関係性は、ランニングなどの激しい身体活動に従事した人では低下しました。つまり、より高いレベルの身体活動をすることが、 二日酔い の頻度や重症度を下げる可能性が示唆されたというわけです。この研究結果を受けて、イギリスのノッティンガム・トレント大学でスポーツアナリストの上級講師を務めるアタリー・レッドウッド・ブラウン氏らが、「身体活動による 二日酔い の軽減に関連していると思われるメカニズム」を解説しています。◆1:痛みの軽減 二日酔い では、アルコールによる脱水で血管の機能に影響が及び、脳周辺の体液が減少して頭痛が引き起こされます。また、アルコールが体内の炎症を促進し、サイトカインと呼ばれる免疫系の分子が放出されることで、筋肉痛を引き起こすこともあります。こうした 二日酔い で生じる痛みを、 運動 によって放出されるホルモンのエンドルフィンが和らげてくれるとのこと。エンドルフィンは幸せホルモンとも呼ばれ、モルヒネ同様の作用を示すことがわかっており、定期的な 運動 はベースラインのエンドルフィン分泌量を増やしてくれる可能性もあるそうです。◆2:睡眠の質の向上アルコールを摂取すると、脳の急速と回復を助けてくれるレム睡眠が減少し、利尿作用によって夜間に頻繁にトイレへ行くようになるため、 二日酔い になるほどお酒を飲んだ人は睡眠の質が悪くなります。しかし、定期的に 運動 することで概日リズムが一定に保たれ、睡眠時間や睡眠の質が向上することによって、 二日酔い による回復が早くなるとみられます。◆3:新陳代謝の改善人が摂取したアルコールは肝臓で代謝され、その代謝物であるアセトアルデヒドが 二日酔い の主な原因だといわれています。定期的な 運動 は代謝の改善につながるため、アルコールの代謝能力が向上し、アセトアルデヒドの排出も速くなるとのこと。◆4:炎症反応の軽減 二日酔い の人の体内ではさまざまな部位で炎症反応が起きており、頭痛や筋肉痛を感じたり、倦怠(けんたい)感があったり、光や音などの刺激に過敏になったりします。しかし、 運動 をすると抗炎症性サイトカインの分泌が促進され、抗炎症作用が発揮されるため、 運動 をすると 二日酔い のさまざまな症状が軽減されると考えられています。なお、 運動 は確かに 二日酔い の症状を軽減するかもしれませんが、 二日酔い の時に 運動 すれば症状が治るというわけではありません。ブラウン氏らは、「 二日酔い を防ぐ最も効果的な方法は、適度な飲酒をするか、完全に飲酒を避けることです。しかし、たくさん飲酒することを選択した人は、定期的な身体活動をライフスタイルに組み込むことで、 二日酔い による苦しみが少し軽減されるかもしれません」と述べました。