　日本女子代表(なでしこジャパン)は26日、MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024(親善試合)で韓国女子代表と対戦する。試合は国立競技場で開催。午後2時20分のキックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。ゲームキャプテンはGK山下杏也加(マンチェスター・C)が務める。

　ベスト8敗退に終わったパリ五輪から約3か月。なでしこジャパンは、新指揮官が決まらないまま新たな船出を迎える。韓国戦は、2011年に日本を女子W杯優勝へ導いた佐々木則夫女子委員長が監督を代行。DF熊谷紗希(ローマ)、MF長谷川唯(マンチェスター・C)らが先発メンバーに名を連ねた。

<出場メンバー>

[日本女子代表]

先発

GK 1 山下杏也加(マンチェスター・C)

DF 4 熊谷紗希(ローマ)

DF 2 守屋都弥(INAC神戸レオネッサ)

DF 13 北川ひかる(ヘッケン)

DF 3 南萌華(ローマ)

MF 8 清家貴子(ブライトン)

MF 14 長谷川唯(マンチェスター・C)

MF 10 長野風花(リバプール)

MF 7 中嶋淑乃(サンフレッチェ広島レジーナ)

MF 15 藤野あおば(マンチェスター・C)

FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)

控え

GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)☆

DF 5 遠藤優(三菱重工浦和レッズレディース)☆

DF 21 石川璃音(三菱重工浦和レッズレディース)

DF 18 小山史乃観(ユールゴーデン)

DF 6 古賀塔子(フェイエノールト)

MF 17 浜野まいか(チェルシー)

MF 16 谷川萌々子(ローゼンゴード)

FW 20 塩越柚歩(三菱重工浦和レッズレディース)

FW 19 千葉玲海菜(フランクフルト)

FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)

FW 22 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)☆

監督代行

佐々木則夫

☆=初招集

(取材・文　成田敏彬)