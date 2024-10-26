ゲームキャプテンはGK山下杏也加! 新生なでしこジャパン、国立・韓国戦を戦う先発メンバー発表
日本女子代表(なでしこジャパン)は26日、MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024(親善試合)で韓国女子代表と対戦する。試合は国立競技場で開催。午後2時20分のキックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。ゲームキャプテンはGK山下杏也加(マンチェスター・C)が務める。
ベスト8敗退に終わったパリ五輪から約3か月。なでしこジャパンは、新指揮官が決まらないまま新たな船出を迎える。韓国戦は、2011年に日本を女子W杯優勝へ導いた佐々木則夫女子委員長が監督を代行。DF熊谷紗希(ローマ)、MF長谷川唯(マンチェスター・C)らが先発メンバーに名を連ねた。
<出場メンバー>
[日本女子代表]
先発
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・C)
DF 4 熊谷紗希(ローマ)
DF 2 守屋都弥(INAC神戸レオネッサ)
DF 13 北川ひかる(ヘッケン)
DF 3 南萌華(ローマ)
MF 8 清家貴子(ブライトン)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・C)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 7 中嶋淑乃(サンフレッチェ広島レジーナ)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・C)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
控え
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)☆
DF 5 遠藤優(三菱重工浦和レッズレディース)☆
DF 21 石川璃音(三菱重工浦和レッズレディース)
DF 18 小山史乃観(ユールゴーデン)
DF 6 古賀塔子(フェイエノールト)
MF 17 浜野まいか(チェルシー)
MF 16 谷川萌々子(ローゼンゴード)
FW 20 塩越柚歩(三菱重工浦和レッズレディース)
FW 19 千葉玲海菜(フランクフルト)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
FW 22 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)☆
監督代行
佐々木則夫
☆=初招集
(取材・文 成田敏彬)
ベスト8敗退に終わったパリ五輪から約3か月。なでしこジャパンは、新指揮官が決まらないまま新たな船出を迎える。韓国戦は、2011年に日本を女子W杯優勝へ導いた佐々木則夫女子委員長が監督を代行。DF熊谷紗希(ローマ)、MF長谷川唯(マンチェスター・C)らが先発メンバーに名を連ねた。
[日本女子代表]
先発
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・C)
DF 4 熊谷紗希(ローマ)
DF 2 守屋都弥(INAC神戸レオネッサ)
DF 13 北川ひかる(ヘッケン)
DF 3 南萌華(ローマ)
MF 8 清家貴子(ブライトン)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・C)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 7 中嶋淑乃(サンフレッチェ広島レジーナ)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・C)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
控え
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)☆
DF 5 遠藤優(三菱重工浦和レッズレディース)☆
DF 21 石川璃音(三菱重工浦和レッズレディース)
DF 18 小山史乃観(ユールゴーデン)
DF 6 古賀塔子(フェイエノールト)
MF 17 浜野まいか(チェルシー)
MF 16 谷川萌々子(ローゼンゴード)
FW 20 塩越柚歩(三菱重工浦和レッズレディース)
FW 19 千葉玲海菜(フランクフルト)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
FW 22 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)☆
監督代行
佐々木則夫
☆=初招集
(取材・文 成田敏彬)