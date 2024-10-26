¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡¢¡ÖÍè½µ¤ÎÂè5½µ¤Ë¤ÏÃÏ¿Ì¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°ÕÂ¥¤¹
½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê25ºÐ¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡ÊNHK¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤Ï10·î25Æü¡¢Íè½µ¤ÎÂè5½µ¤Ë¤ÏÃÏ¿Ì¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ë¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡½µ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¸ø¼°SNS¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¢¨Íè½µ¤ÎÂè5½µ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤Î±ÇÁü¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢NHK PR¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤â¡ÖÍè½µ¤Î #Ä«¥É¥é¤ª¤à¤¹¤Ó ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ÎÂè5½µ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»åÅç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ³¤ÊÕ¤Ç¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç¤¤¤¿·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ï¡¢æÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤«¤é¤è¤¯¼ä¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¤¿¤Ö¤ó9Ç¯Á°¤Î¤¢¤ÎÆü¡¢1995Ç¯1·î17Æü¤«¤é¤À¤ÈÅú¤¨¤ÆÍÄ¤¤¤³¤í¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£6ºÍ¤Î»þ·ë¤Ï¡¢¿À¸Í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡ù¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×Âè5½µ¤¢¤é¤¹¤¸¡Ê¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡ýÂè5½µ¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¡×¡Ê21¡Ë10·î28Æü
»åÅç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ³¤ÊÕ¤Ç¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç¤¤¤¿·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ï¡¢æÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤«¤é¤è¤¯¼ä¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¤¿¤Ö¤ó9Ç¯Á°¤Î¤¢¤ÎÆü¡¢1995Ç¯1·î17Æü¤«¤é¤À¤ÈÅú¤¨¤ÆÍÄ¤¤¤³¤í¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£6ºÍ¤Î»þ·ë¤Ï¡¢¿À¸Í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ýÂè5½µ¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¡×¡Ê22¡Ë10·î29Æü
1995Ç¯1·î17Æü¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ³Ø¹»¤ÎÈòÆñ½ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿6ºÐ¤Î·ë¡Ê°ëÂ¼¥¢¥á¥ê¡Ë¤Ï¡¢À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤È°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤¬³°¤ÎÈïºÒ¾õ¶·¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ä¤Ë¡¢»Ð¡¦Êâ¡Ê¹â¾¾ºé´õ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¼«Âð¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡£ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹Î¾¿Æ¤¬¤¤¤Æ¡¢·ë¤Ï¸½¼Â¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤ÅÝ²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²È¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¼¡½µ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¸ø¼°SNS¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¢¨Íè½µ¤ÎÂè5½µ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤Î±ÇÁü¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢NHK PR¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤â¡ÖÍè½µ¤Î #Ä«¥É¥é¤ª¤à¤¹¤Ó ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ù¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×Âè5½µ¤¢¤é¤¹¤¸¡Ê¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡ýÂè5½µ¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¡×¡Ê21¡Ë10·î28Æü
»åÅç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ³¤ÊÕ¤Ç¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç¤¤¤¿·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ï¡¢æÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤«¤é¤è¤¯¼ä¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¤¿¤Ö¤ó9Ç¯Á°¤Î¤¢¤ÎÆü¡¢1995Ç¯1·î17Æü¤«¤é¤À¤ÈÅú¤¨¤ÆÍÄ¤¤¤³¤í¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£6ºÍ¤Î»þ·ë¤Ï¡¢¿À¸Í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ýÂè5½µ¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¡×¡Ê22¡Ë10·î29Æü
1995Ç¯1·î17Æü¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ³Ø¹»¤ÎÈòÆñ½ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿6ºÐ¤Î·ë¡Ê°ëÂ¼¥¢¥á¥ê¡Ë¤Ï¡¢À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤È°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤¬³°¤ÎÈïºÒ¾õ¶·¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ä¤Ë¡¢»Ð¡¦Êâ¡Ê¹â¾¾ºé´õ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¼«Âð¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡£ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹Î¾¿Æ¤¬¤¤¤Æ¡¢·ë¤Ï¸½¼Â¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤ÅÝ²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²È¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£