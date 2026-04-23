退任したフェラン米海軍長官/Alex Brandon/AP（CNN）米国防総省のパーネル報道官は22日夜、フェラン海軍長官が「即時」退任すると発表した。事情に詳しい情報筋6人はCNNに対し、フェラン氏は更迭されたと明らかにした。事情に詳しい情報筋2人によると、ヘグセス国防長官はフェラン氏に、辞任しなければ解任すると通告したという。ホワイトハウスの高官は、トランプ大統領もこの決定について把握していると明かした。海軍はフェラン