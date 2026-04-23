アルゼンチンマイケル・ジャクソンさんのそっくりさんとして知られる男が火災事件で有罪となった。アルゼンチンメディア・インフォバエが先日、報じた。マイケルさんのモノマネ芸人のフェリペ・ペッティナート被告（３２）は２０２２年５月、自身が住むアパートでタバコの火の不始末により火災を起こし、男性医師を死亡させたとして、過失による火災致死の罪に問われた。検察側は懲役４年７か月を求刑。裁判官は先日の判決