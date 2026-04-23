2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、今月17日に現役引退を発表した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）の記者会見を28日に行う。所属の木下グループが23日、発表した。三浦、木原は17日、それぞれのインスタグラムを更新し、連名で「この度、三浦璃来木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と発表。現役