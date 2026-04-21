Screenshot: Gizmodo US/ Reid Wiseman, NASA 大成功を収めたNASAの月計画アルテミスミッション、アルテミスII。約50年ぶりに人類は地球低軌道の外の宇宙空間へと飛び出し、月の向こう側を目にし、人類史に残る宇宙探査となりました。アルテミスIIが捉えた美しい宇宙画像が次々公開されており、搭乗したクルーメンバーの撮影機材の1つがiPhone 17 Pro Maxだったことも話題になりました。アル