総務省の「家計調査（2024年平均）」によれば、65歳以上の無職世帯（二人以上）では、ひと月あたり約3万7,910円の不足が生じています。長引く物価高騰は家計をさらに圧迫し、仮に老後生活を30年と見据えれば、年金以外に1,300万円以上の取り崩しは「最低限の備え」です。しかし、2,600万円の退職金が振り込まれた元公務員の照義さん（仮名／65歳）は、その数字に少し気が大きくなっていました。妻・舞子さん（仮名／62歳）が、夫か