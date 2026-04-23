自民党の河野太郎衆院議員が2026年4月23日にXを更新し、「根拠のないデマや誹謗中傷」についてリプライで注意したアカウントが凍結されたことに対し、「アカウントが凍結されたからといって、法的措置を取らないわけではありません」と改めて警告した。「徹底的にやっちゃって下さい」「支持します」河野氏を巡っては、自身に関するデマや誤情報について、24年4月21日のX投稿で説明している。例えば「『親中』『媚中』なのですか？