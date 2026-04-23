中国で「ネギが無料」という虚偽の動画が拡散し、農家が数百万ウォン（数十万円）台の被害に遭う事件が発生した。22日、光明網など中国メディアによると、徐（35）という女が8日、江蘇省南通市海門区のある村で「ネギを無料で持っていって」という虚偽の動画を作成し、オンライン上に初めて投稿した。その後、董（39、男）、王（40、女）らが転送してこの動画を拡散させ、実際に人々が押し寄せてネギを抜いて持っていく事態に至っ