幼いころに親から言われた心無い言葉が、その後も何十年にもわたって人を苦しめることがある。投稿を寄せた50代の女性が、子どもの時に親から言われたトラウマレベルの発言を振り返った。まだ幼稚園児か小学生くらいの「本当に小さな子供だった頃」のことだ。「親に言われて1番衝撃的だった発言は『俺たち親がそんなに嫌なら、好きな親のところへ出ていけ。ただし、その服はパンツ（下着）1枚に至るまで俺たち親の金で買ってやった