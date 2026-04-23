メリーから打球速度113マイルの豪快9号【MLB】Wソックス 11ー5 Dバックス（日本時間22日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で4試合連続となる9号ソロを放った。驚異的なペースでアーチを量産するルーキーに対し、地元放送局の放送席も感嘆。獲得前の不安要素を完全に覆す大爆発に「今オフのMLB最高の契約」などと絶賛の声が上がっている。驚愕の一発は4点を