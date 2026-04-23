お笑いコンビ、オアシズ大久保佳代子（54）が23日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時）に出演。相方光浦靖子のハリウッドデビューに驚いた。エンタメコーナーで、5月15日公開の映画「スマッシング・マシーン」について紹介。日本を舞台に総合格闘技PRIDEで活躍した格闘家、マーク・ケアーを描く実話を元にした作品で、VTRでは大沢たかお、布袋寅泰らとともに出演者として光浦が登場した。プロレス好きの光浦は同作