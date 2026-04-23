テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）の大越健介キャスターは23日までに自身のブログを更新。トランプ米大統領に対する率直な思いなどを明かした。大越氏は「報道ステーション」の公式サイト内で記している「大越健介の報ステ後記」を20日に更新。近況などをつづる流れで「歳を重ねたせいか、眠りは浅く短い。特に最近は、連日重たいニュースが降りかかってくるだけでなく、番組のオンエアの最中に事態が急展