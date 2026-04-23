お笑いコンビ「かまいたち山内健司（45）が、22日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。母親の発言に衝撃を受けたエピソードが語られた。山内の両親のエピソードを知る相方・濱家隆一は「お父さんとお母さんが夜中にケンカしてて」と切り出し、「山内が寝てたら言い合いになって」と話し始めた。口論の末、母親は「分かりました、出て行きます」と宣言。しかし「健司は置いて行きます」