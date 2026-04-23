二宮和也（42）が23日、自身のXを更新。後輩との久しぶりの「再会」を喜んだ。二宮は「本当に何年振りだよ！？という出会い。お互いにちゃんと活動していると再会する事があるからたまらない。バラエティー番組での共演でしたわ」と投稿した。このポストには誰との再会かについて実名は記されていなかったが、続く投稿で「あ、ごめんなさい。再会した人誰だか言ってなかった笑この人です(名前が並ぶとエモエモのエモやで)」