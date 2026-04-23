VAIOシリーズとして初めてのCopilot+ PC、14インチノートPC「VAIO SX14-R」が2026年4月23日に発表されました。通常モデルより高性能なCPUを搭載した特別モデルである「VAIO SX14-R │ ALL BLACK EDITION」を借りることができたので、ベンチマークテストを実行したり高負荷時の騒音量＆温度を測定したりしてみました。VAIO | 個人向けノートパソコン - VAIO公式サイトhttps://vaio.com/VAIO SX14-R │ ALL BLACK EDITIONは外装やキ