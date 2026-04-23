元テレビ朝日社員の玉川徹氏は23日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演した。若者世代の働き方に対する意識についての特集の中で、番組アシスタントを務める松岡朱里アナウンサーに専門家が質問した内容をめぐり「そんなこと聞くべきではないですよ」と、厳しい口調で指摘した。この日の番組では、昭和と令和の働き方をめぐる世代間の違いをパネルコーナーで特集。解説で、労働社会学が専門の千葉商