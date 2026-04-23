お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が22日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）にゲスト生出演。元AKB48のタレントで女優の野呂佳代（42）について言及した。番組パーソナリティーの南海キャンディーズの山里亮太（49）は日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）のMCを務めている。小木と野呂は金曜日に出演中。山里が「野呂ちゃんが、小木さんが来てからすごくいいです。生き生きして