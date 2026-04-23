いい執着と悪い執着の違いは何か。浄土真宗本願寺派僧侶の増田将之さんは「自分の成長や能力の向上を目指すためのモチベーションになる物欲なら、大いに持つべきだ。一方で、虚栄心から『あれも欲しい、これも欲しい』となると、いつまで経っても心が満足しないから注意が必要だ」という――。※本稿は、増田将之『その悩み、ただの執着』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Worawee Meepian※写真はイメ