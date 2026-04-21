（台北中央社）衛生福利部（保健省）食品薬物管理署は21日、日本から輸入された生のブルーベリー2ロットが水際検査で不合格になったと発表した。いずれも残留農薬の規定に違反した。台湾ではブルーベリーから検出されてはならないと規定されている殺菌剤「ピリベンカルブ」が、各ロットから0.13〜0.38ppm検出された。この日は他に、台北市の繁華街、西門町などでタピオカドリンクや小籠包を販売する店を運営する企業が中国から輸入