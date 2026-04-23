ショッピングモールや商業施設にあるベビールーム。小さな子どもを連れた親にとっては、ほっと一息つけるありがたい空間ですよね。お互いに順番を譲り合いながら、静かにオムツを替える。そんな“気づかい”が自然と守られている場所でもあります。子育て中は予想外の出来事の連続ですが、公共の場ではできるだけ穏やかに過ごしたいもの。ところが先日、そのベビールームで思わず「へっ！？」と変な