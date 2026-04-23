映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念して、東京ディズニーランドではアトラクション『スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー』において、4月23日から6月30日までの期間限定でマンダロリアンとグローグーが必ず登場する特別バージョンを実施。初日となる4月23日にプレスプレビューが行