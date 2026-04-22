ダイエットを始めて「気づけば途中で挫折していた」という経験はありませんか？続けられる人と続かない人の差は、意志の強さではなく“仕組みの作り方”にあります。最初から“ハードルを下げて”いる続けられる人は、最初から完璧をめざしません。例えば「毎日30分運動する」ではなく、「１日１回ストレッチする」など、負担の少ない形で始めます。一方で、最初から高い目標を立てると、できなかったときに一気にやめやすくなりま