カリスマ的歌手・尾崎豊さん（１９９２年没、享年２６）の妻・尾崎繁美さんが、息子と一緒にお墓参りをしたことを報告した。２３日までに自身のインスタグラムを更新し、ショート動画をアップ。「昨日、裕哉とお墓参りに行ってきました」。シンガー・ソングライターの長男・尾崎裕哉と、豊さんが眠る、埼玉県にある狭山湖畔霊園を訪れた。「空一面白い雲」「あと３日で命日です」とつづり、裕哉と撮影。「いつものように見