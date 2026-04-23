21日午前11時40分、ソウル市東大門区（トンデムング）の蓮華寺（ヨンファサ）供養間前。韓国外大と慶煕（キョンヒ）大学のスタジアムジャンパーを羽織った30人余りの大学生が長い列を作った。正午から始まる蓮華寺の昼食配給を受けるためだ。配給が始まると、わずか1時間で用意された100人分が底をついた。蓮華寺広報部長のテギルヘン（法名）は「今日は試験期間なので人が少ない方だ」とし、「先週は160人分を用意したが、食事ス